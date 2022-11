Ormai siamo nel pieno della settimana del Black Friday 2022, che ricordiamo concludersi il prossimo 28 novembre, e tanti, tantissimi prodotti sono disponibili in super sconto. Se siete intenzionati a cambiare smartphone e volete acquistarne uno del marchio OnePlus, vi indichiamo l’ottimo top di gamma OnePlus 10T 5G. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce e lo troverete con il 19% di sconto all’imperdibile prezzo di 579 euro (invece di 719 euro di listino), nelle bellissime colorazioni Jade Green e Moonstone Black e nel taglio da 128GB della capacità di memoria. Andiamo a conoscere insieme le sue principali caratteristiche e specifiche tecniche.

Il OnePlus 10T 5G (2022) presenta un display AMOLED Fluid da 6,7 pollici FHD+ con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz più l’HDR10+ sempre attivo, il colore a 10 bit vi regalerà una luminosità e un’accuratezza cromatica di livello superiore. Il device è alimentato dal processore di punta Snapdragon 8+ Gen. 1 di Qualcomm, ossia il più veloce di sempre in grado di garantire velocità e fluidità tramite CPU del 10% più alta e IA quattro volte più veloce. Il chipset è affiancato da 16GB di memoria RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Il telefono è capace di mandare in esecuzione fino a 30 applicazioni scorrevolmente nel background. Questo straordinario smartphone monta una batteria da 150W SUPERVOOC Endurance Edition, cui energia per tutta la giornata è garantita con soli 10 minuti di carica e la vita della batteria è raddoppiata da 800 a 1600 cicli. La velocità di ricarica viene ottimizzata grazie a un algoritmo IA che riconosce intelligentemente le vostre abitudini di ricarica.

Il OnePlus 10T 5G, oggi in super sconto Black Friday 2022 su Amazon, presenta sul retro della scocca un sistema con tripla fotocamera, cui sensore principale è il premium IMX766 con OIS da 50MP. Il device garantisce anche caratteristiche di nitidezza e stabilità mai viste prima, next-generation Nightscape 2.0 ed una velocità supersonica per l’avvio dell’otturatore e la cattura. Insomma, questo e tanto altro a soli 579,00 euro, cosa state aspettando?

