Nelle ultime ore sono giunte in esclusiva le specifiche tecniche complete che riguardano il nuovo OnePlus 10T 5G ed i rendering ufficiali ad alta risoluzione delle varianti di colore Jade Green e Moonstone Black, rivelati prima del lancio ufficiale. OnePlus ha recentemente confermato che il nuovo device sarà annunciato in India e nel mercato globale il 3 agosto 2022 alle ore 19.30 (orario locale). Lo stesso giorno, la società svelerà anche il OnePlus Ace Pro in Cina, ossia una versione rinominata del OnePlus 10T 5G per il mercato cinese. A questo punto andiamo a vedere insieme le specifiche tecniche complete.



Il nuovo OnePlus 10T 5G avrà un display Fluid AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione FullHD+ di 2412 x 1080 pixel, colori a 10 bit, gamma di colori sRGB e HDR10+. Il foro del display ospiterà una fotocamera selfie da 16MP dotata di supporto EIS. Il comparto fotografico, con tripla fotocamera posteriore, mostrerà una forma quadrata e ospiterà un sensore principale Sony IMX766 da 50MP con supporto OIS, del nuovo Image Clarity Engine (ICE), e abbinato ad una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP con un campo visivo di 120 gradi e un macro da 2MP. OnePlus annuncerà, inoltre, OxygenOS 13 insieme al 10T. Tuttavia, non verrà preinstallato sul dispositivo, ma il device sarà fornito di sistema operativo Android 12 basato su OxygenOS 12.



Il prossimo OnePlus 10T 5G sarà alimentato dal processore di ultima generazione Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, supportato fino a 16GB di memoria RAM LPDDR5 e spazio di archiviazione UFS 3.1. Tuttavia, in India, il dispositivo arriverà in due varianti: 8GB RAM + 128GB storage e 12GB RAM + 256GB storage. Lo smartphone del brand cinese disporrà di una batteria da 4800mAh con supporto di ricarica rapida a 150W. In termini di sicurezza, avrà uno scanner di impronte digitali sotto al display, ma mancheranno l’Alert Slider e le ottimizzazioni Hasselblad. Secondo il noto ed affidabile informatore Ishan Agarwal, il prezzo indiano si aggirerà sui 49,999 rupie (ossia circa 614 euro al cambio), cui vendite ci saranno a partire dal 6 agosto su Amazon e sul sito ufficiale.



