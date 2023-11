Qualora foste propensi a cambiare smartphone Android, ma non volete spendere tanto, quest’oggi vi suggeriamo di dare un’occhiata su Amazon all’ottima offerta del OnePlus 10T 5G, che vi porterete a casa con uno sconto del 9% al prezzo di 415 euro (invece di 457 euro di listino). Il device, in versione europea, opzione di colore Moonstone Black e capacità di memoria interna da 128GB, è venduto da terzi ma spedito dall’e-commerce stesso. La disponibilità è immediata, la consegna non prevede costi aggiuntivi e, per i clienti Prime, l’eventuale reso è gratuito. Inoltre, avrete la possibilità di pagarlo anche a rate a tasso zero con Cofidis, questa opzione di acquisto è valida fino al 29 dicembre 2023.

Il OnePlus 10T 5G misura 163×75.4×8.8mm per 204gr. di peso; presenta un ottimo display AMOLED LTPO2 Fluid FHD+ da 6,7 pollici (densità 394ppi) con una risoluzione di 1080 x 2412pixel, 1B colors, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e tecnologia HDR10+. Sotto la scocca il dispositivo integra il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen.1 (4 nm), abbinato a 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, e grafica Adreno 730. Per quanto riguarda l’autonomia, il OnePlus 10T è alimentato da una batteria da 4800mAh dotata di supporto alla ricarica rapida a 150W SUPERVOOC Endurance Edition, che in appena 10 minuti di ricarica è capace di inglobare energia per tutta la giornata. La velocità di ricarica viene ottimizzata grazie a un algoritmo IA che apprende in modo intelligente le vostre abitudini di ricarica.

Offerta OnePlus 10T 5G 8GB RAM 128GB Smartphone con 150W SUPERVOOC Endurance...

La piattaforma mobile di punta Snapdragon 8+ Gen 1 - la piattaforma...

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il OnePlus 10T 5G dispone sul retro di un modulo a tripla fotocamera caratterizzato da: un sensore principale da 50MP (f/1.8, OIS e flash LED), da un ultra-wide da 8MP (f/2.2) e da un macro da 2MP (f/2.4); davanti una selfie-cam da 16MP. In termini di connettività, lo smartphone offre Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, vivavoce, lettore MP3, NFC, GPS con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS e lettore di impronte integrato nel display.

