Ci sono diverse segnalazioni sui social, in queste ore, in merito al ritorno di una vecchia fake news relativa al presunto esame ad ogni rinnovo della patente dal 2024. Insomma, sta tornando un vecchio scherzo che potrebbe indurre in errore tante persone. Non è un caso che, soprattutto su Facebook, sia scattata immediatamente la protesta di chi si oppone ad un provvedimento che in realtà non esiste. Alla luce delle segnalazioni raccolte, ritengo sia il caso di fare il punto della situazione e di spiegare a tutti come sia nata la voce del giorno, visto che alcuni personaggi più o meno famosi ci sono cascati.

Smentiamo le voci sull’esame ad ogni rinnovo della patente dal 2024: sta solo tornando una vecchia presa in giro

Dopo aver analizzato un anno fa alcune modifiche introdotte dalle leggi più recenti sul tema, occorrono alcune smentite per chi in questi giorni ha creduto ad una vecchia bufala. Come stanno le cose? Le voci riguardanti la necessità di svolgere un esame ad ogni rinnovo della patente dal 2024 stanno creando non pochi malintesi e sono frutto di un vecchio scherzo. Impensabile che si possa introdurre una novità del genere, nell’ambito delle misure del nuovo codice della strada. Al netto del fatto che quest’ultimo sia in costante aggiornamento da alcuni anni a questa parte.

C’è addirittura chi si sta mobilitando dopo aver appreso la notiza riguardante l’esame ad ogni rinnovo della patente dal 2024 da sostenere, evitando però di approfondire la questione e di apprendere che in realtà non vi siano fonti autorevoli dietro l’indiscrezione. A conferma del fatto che stia tornando un vecchio scherzo, poi, abbiamo anche Adnkronos ed altri siti pronti a chiarire la natura dei rumors.

Insomma, diamoci tutta una calmata, in quanto un vecchio pesce d’aprile è cosa ben diversa da un annuncio ufficiale. Ad oggi, non è previsto un ulteriore esame ad ogni rinnovo della patente dal 2024, al di là della solita visita oculistica.

Continua a leggere su optimagazine.com