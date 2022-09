Leggi e Decreti sono in continua revisione, gli ultimi, dal punto di vista cronologico, sono i Decreti Mims, ossai quelli apportati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile al Codice della Strada. Nello specifico, le novità riguarderanno le norme che governano la circolazione di veicoli, pedoni e animali (tra le buone nuove segnaliamo il tentativo di ridurre gli oneri amministrativi per gli utenti). Inoltre, cambiano anche le modalità per quanto il rinnovo della patente di guida. Infatti, è stato stabilito che per rinnovare una patente scaduta da più di cinque anni sarà necessario sostenere nuovamente l’esame pratico di guida con l’obiettivo di dimostrare di essere ancora idonei.

Chi, invece, avesse intenzione di rinnovare una patente scaduta da meno di cinque anni non avrà l’obbligo di sostenere un nuovo esame. Vediamo, in quest’ultimo caso, cosa gli automobilisti dovranno fare per rinnovare la patente di guida scaduta. Le modifiche riguarderanno sia la patente per la guida delle auto che quella per le moto, per il cui rinnovo la prima cosa da fare sarà prenotare una visita medica presso una scuola guida o un medico autorizzato. Bisognerà portare con sé tre fototessere e la ricevuta di pagamento del bollettino per la visita medica (prima di sostenerla sarà necessario compilare un questionario in cui indicare eventuali problemi fisici o allergie). Terminata la visita, occorrerà attendere 15 giorni per ricevere la nuova patente, che arriverà direttamente al proprio domicilio.

Nel caso l’utente dovesse avere bisogno di utilizzare il proprio mezzo di trasporto nel mentre, potrà comunque guidare utilizzando il foglio di via rilasciato dall’autoscuola. A seguire le tempistiche dei rinnovi: patente AM, A1, A2, A, B, B1 e BE ogni dieci anni (ogni 5 per gli over 50); C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE ogni cinque anni (tre per gli over 70 e a due per gli over 80). Infine, per quanto riguarda le patenti dalla D1 alla DE, fino ai 70 anni saranno rinnovabili ogni cinque (tre fino agli 80 e dopo ogni due anni).

