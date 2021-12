In arrivo piccole modifiche per coloro che devono sostenere l’esame di teoria per la patente di guida. Il numero complessivo delle domande, che prima erano 40, adesso scenderà a 30 e per rispondere occorreranno 20 minuti. Il numero massimo di errori consentito è 3: qualora si dovesse dare una quarta risposta sbagliata l’esame non sarà superato e quindi si verrà bocciati. Le novità relative alle patenti A1, A2, A, B1, B e BE entreranno in vigore tra non molto. Infatti, entro il prossimo 8 gennaio 2022 verrà diramato un decreto dirigenziale da parte della direzione generale della Motorizzazione civile, dove verrà rivelata anche la data in cui verranno adottate le nuove direttive.

Il motivo di tale cambiamento è stato spiegato all’interno di un decreto emanato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, dal quale si evince che il lungo perdurare della emergenza sanitaria da Covid-19 e la conseguente necessaria adozione di misure di prevenzione del contagio ha determinato un notevole numero di pratiche arretrate che difficilmente potranno essere evase nel rispetto dei termini di cui all’art. 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Anche dopo la formale cessazione dello stato di emergenza sanitaria sarà necessaria l’adozione di misure capaci di ottimizzare il tempo di permanenza in luogo chiuso dei candidati (chiaramente al netto dei requisiti di efficacia ed effettività, oltre che del controllo delle cognizioni).

Come si legge dalla Gazzetta Ufficiale, dal decreto emanato si evince anche che per incrementare la produttività dei diversi fattori (personale esaminatore, postazioni telematiche d’esame, servizi di vigilanza) e di conseguenza abbattere i tempi d’attesa dell’utenza, è stato necessario inserire modifiche anche alle stesse modalità di svolgimento delle prove teoriche, nell’ottica della finalità di cui sopra e del miglioramento complessivo delle prestazioni del sistema in caso di perturbazioni.

