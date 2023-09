One Piece 2 ci sarà. Senza grandi sorprese, Netflix ha deciso di rinnovare la serie tv, adattamento live action del celebre manga di Eiichiro Oda, per una seconda stagione.

Un annuncio dato senza indugio, visto che One Piece, dopo due settimana dal debutto, è ancora tra i titoli più visti su Netflix a livello globale (qui trovate la nostra recensione). La notizia è stata data tramite un video-annuncio del creatore del manga originale, Eiichiro Oda che, dopo aver ringraziato i fan in tutto il mondo per il supporto ricevuto, ha dichiarato:

“A due settimane dal lancio, ho ricevuto una bella notizia. Netflix ha deciso di rinnovare la serie! Le avventure di Iñaki e della ciurma di Cappello di Paglia continueranno!”

Il fumettista comunque frena gli entusiasmi, spiegando che “ci vorrà ancora un po’ per preparare i copioni” e invita a portare pazienza. Il video si conclude con Oda che annuncia l’arrivo di un medico tra i personaggi del cast, anticipando quindi la presenza di Chopper, che vedremo nella seconda stagione.

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone creata da Eiichiro Oda, One Piece è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

A comporre la ciurma ci sono Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

Fanno parte del cast anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward. Si aggiunge al cast Michael Dorman nel ruolo di Gold Roger.

Le sceneggiature di One Piece 2 sono già pronte. Non resta quindi che attendere l’inizio delle riprese, che saranno però complicate per via dell’attuale sciopero in corso a Hollywood.

