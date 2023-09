Azione, divertimento e una buona dose di fantasia rendono il live action di One Piece su Netflix un prodotto che rispecchia le alte aspettative. Visti i precedenti buchi nell’acqua (prima con l’adattamento di Death Note in un film, poi la serie flop di Cowboy Bebop), c’era da stare attenti.

Il manga creato da Eiichirō Oda è un’opera sacra per gli amanti dei fumetti giapponesi; all’attivo ci sono 106 volumi per una saga iniziata nel lontano 1997. Un successo che si è tradotto in un anime prodotto dal 1999 e ancora in onda. Senza contare ai diversi lungometraggi.

La mano di Netflix su un’opera imponente come One Piece rischiava di compromettere di nuovo l’adattamento di un prodotto giapponese, macchiandolo con elementi occidentali. Fortunatamente non è stato il caso. La serie tv accontenta sia i fan di lunga data sia i curiosi che si approcciano per la prima volta alla ciurma di Monkey D. Rufy.

Il live action di One Piece ha diversi punti di forza su cui conviene soffermarsi. A cominciare dal cast, una scelta giusta non solo perché i cinque attori protagonisti sono fisicamente identici ai personaggi del manga, ma anche perché si nota che dietro c’è una grande preparazione e dedizione, nonché cura dei dettagli.

Iñaki Godoy è perfetto nel ruolo di Monkey D. Rufy; un protagonista sincero, genuino e coraggioso che trova nel volto del giovane attore una rappresentazione giusta. Emily Rudd è la ladra ed esperta navigatrice Nami, unico membro femminile della ciurma. Bella, forte e intelligente, che ha però paura a legarsi alle persone. Mackenyu interpreta lo spadaccino Roronoa Zoro, un giovane e tenebroso guerriero che appare schivo, ma in realtà è molto leale verso i suoi compagni. Jacob Romero Gibson è Usop, cecchino e cannoniere di bordo spesso bugiardo, goffo e per nulla coraggioso. Ma ha un gran cuore. L’ultimo ad unirsi alla ciurma di pirati è Taz Skylar, che veste i panni di Sanji, affascinante cuoco del gruppo con grandi doti nel combattimento.

Otto episodi sono veramente troppo pochi per una stagione. Una volta terminata si ha la sensazione di volerne di più. Il ritmo della narrazione regge fin da subito, forse perché molto simile al manga originale. La storia di Rufy e dei suoi compagni si alterna tra il presente e il passato, per permetterci di comprendere meglio i personaggi e le scelte che hanno compiuto per arrivare ad essere le persone che sono diventate. Non mancano i battibecchi tra i personaggi, le gag fedeli al manga (come le schermaglie divertenti tra Zoro e Sanji),

Rufy, come nel manga, è il cuore pulsante di One Piece. Tutto inizia dal suo sogno di diventare il Re dei Pirati, e per arrivare al suo traguardo sa esattamente cosa deve fare. A sorprendere sono le scene d’azione, studiate nei minimi particolari per essere quanto più fedeli all’originale. Una serie tv realizzata con anima e corpo, che ha visto anche la supervisione di Oda (e si nota tantissimo).

One Piece è un adattamento che funziona: Netflix stavolta ha fatto la cosa giusta. Ora non ci resta che aspettare notizie sulla seconda stagione, le cui sceneggiature sono già pronte.

