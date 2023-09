Alberto Angela torna in prima serata con una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scoperta su Rai1. Il programma di Rai Cultura dedicato a luoghi da sogno e a personaggi del passato dalle storie emozionanti va in onda in prima serata giovedì 14 settembre.

In questa seconda puntata, Alberto Angela ci porta alla scoperta della Sicilia del Gattopardo, un viaggio nei luoghi evocati dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e dal capolavoro cinematografico di Luchino Visconti.

Il paleontologo guiderà i telespettatori attraverso le bellezze di Palermo, alla scoperta dello spettacolare palazzo Valguarnera-Gangi, nel quale fu girata l’indimenticabile sequenza del ballo con Claudia Cardinale, Alain Delon e Burt Lancaster. Sarà proprio Claudia Cardinale a ricordare l’atmosfera di quei giorni e il dietro le quinte del capolavoro che vinse la palma d’oro a Cannes nel 1963.

Il viaggio proseguirà verso la barocca Palma di Montechiaro, feudo dei principi di Lampedusa, che ispirò in parte lo scrittore per la città di Donnafugata, nella quale si svolge gran parte del romanzo. Alberto Angela entrerà poi nel ricchissimo monastero di clausura di S. Caterina d’Alessandria a Palermo, chiuso al pubblico fino a pochi anni fa, per raccontare le giornate da recluse delle giovani aristocratiche siciliane che venivano avviate alla vita religiosa.

Le telecamere scenderanno poi nelle celebri catacombe dei Cappuccini, luogo dove i palermitani contemporanei del “Gattopardo” venivano mummificati ed esposti con i loro abiti più belli. Ancora oggi formano una impressionante galleria della società dell’epoca. In questo itinerario siciliano non mancherà un accenno naturalistico, con una visita alla Riserva naturale orientata delle Saline di Trapani e Paceco.

Ad accompagnare lo spettatore in questo racconto, le più belle immagini del film di Luchino Visconti. La pellicola è stata recentemente restaurata in tutto il suo splendore. Infine, un ricordo personale di Terence Hill, allora emergente, che nel film interpreta un giovane garibaldino.

L’appuntamento con Ulisse e Alberto Angela è per stasera dalle 21:30 su Rai1.

