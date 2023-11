Pochi giorni fa, il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di novembre 2023 per i Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4. Tuttavia, l’upgrade era limitato alle varianti statunitensi del Samsung Galaxy Z Flip 4. Ora, l’azienda sudcoreana ha esteso il nuovo aggiornamento di sicurezza in Africa, Asia ed Europa.

Il nuovo aggiornamento software per il Samsung Galaxy Z Flip 4 è ora disponibile in Afghanistan, Egitto, Europa, Iraq, Israele, Kenya, Libano, Marocco, Pakistan, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Tunisia e Turchia. Il software viene fornito con la versione firmware F721BXXS4DWJ2 e ha una dimensione di download relativamente piccola. L’aggiornamento include la patch di sicurezza di novembre 2023 che risolve 65 vulnerabilità, secondo l’annuncio del bollettino di sicurezza del colosso di Seul. L’aggiornamento non apporta nuove modifiche o funzionalità, ma dovreste aspettarvi molte novità nel prossimo aggiornamento, che probabilmente porterà Android 14 e One UI 6.0 sul dispositivo pieghevole. Potrete procedere all’installazione dell’aggiornamento con la patch di sicurezza di novembre 2023 solo se la percentuale di carica residua è superiore al 50%, effettuando anche un backup dei dati da ripristinare in caso di bisogno (badate bene che non avendo la premura di optare per questa procedura potreste perdere tutto senza la possibilità di recuperare alcunché, pure volendolo).

Se avete un Samsung Galaxy Z Flip 4 e vivete in ​​uno dei Paesi sopra menzionati, ora potete verificare la presenza del nuovo aggiornamento con la patch di sicurezza di novembre 2023 sul vostro telefono. Potete farlo accedendo a “Impostazioni > Info sul device > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

