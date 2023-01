Continua ad essere piuttosto interessante il prezzo degli auricolari Apple AirPods Pro di seconda generazione, modello del 2022 che può contare su un netto miglioramento hardware e permette un ascolto di grande qualità. Se state cercando degli auricolari wireless di qualità, questa può essere un’ottima opportunità di risparmiare qualche euro ed avere tra le mani un dispositivo Apple di ultima generazione. Approfondendo l’offerta odierna di Amazon, riguardante proprio questi AirPods Pro di seconda generazione ricondizionati, si può notare come sia stato applicato uno sconto superiore al 10% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 299,00 euro.

Interessante sforbiciata per il prezzo di AirPods Pro 2 su Amazon da oggi 14 gennaio

Si torna sull’argomento, dunque, dopo l’articolo pubblicato nelle prime ore del 2023. Ciò significa che questi auricolari wireless di stampo Apple possono essere ora acquistati al costo di 245 euro ricondizionati. Un risparmio minimo che può far comunque comodo, anche perché parliamo di cifre piuttosto elevate e riuscire a spendere qualcosa in meno è sempre un ottimo affare. La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e nel giro di pochi giorni questi auricolari arriveranno nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Offerta Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e...

Modalità Trasparenza per sentire il mondo intorno a te

C’è anche la possibilità di poter pagare a rate grazie a Cofidis, quindi la spesa finale sarà dilazionata nel tempo, dando l’opportunità a molti utenti di approfittare di questo sconto. Anche la stessa Amazon consiglia fortemente di effettuare tale acquisto. A questo punto vediamo quali sono le caratteristiche di spicco di questi AirPods Pro di seconda generazione. Ritroviamo, in primis, la cancellazione attiva del rumore che riduce il brusio di sottofondo, ma non manca la Modalità Trasparenza adattiva per sentire i suoni esterni attenuando i rumori ambientali forti.

Altro elemento di spicco è dato dall’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa che crea un suono tridimensionale. Spazio anche su questi AirPods Pro di seconda generazione al controllo touch per regolare il volume sfiorando, gestire la riproduzione dei brani, accettare o chiudere chiamate premendo, e passare tra varie modalità di ascolto tenendo premuto. Chiaramente sono resistenti all’acqua ed al sudore e si ritrovano con la custodia di ricarica MagSafe.

