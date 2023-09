Esce Anime Parallele di Laura Pausini, il nuovo album disponibile da venerdì 27 ottobre.

Si intitola Anime Parallele (Almas Paralelas nella versione spagnola) e sarà disponibile in tutto il mondo sulle piattaforme digitali, in formato CD e vinile, e anche in una versione speciale deluse.

A 5 anni di distanza dall’ultimo disco in studio Fatti Sentire, pubblicato nel mese di Marzo del 2018, Laura Pausini è pronta a presentare al pubblico il suo nuovo progetto discografico internazionale.

“Il giorno in cui ho ascoltato tutto l’album per intero per la prima volta la mia mente è andata da Zero a mille in un attimo, soprattutto durante la prima traccia che aprirà questo nuovo cammino. È tutto pronto, io sono pronta, non vedo l’ora di portarvi con me in questo nuovo mondo! Aspetto solo voi!”, le parole di Laura Pausini.

Commentava così pochi giorni fa sui suoi canali social le sue sensazioni al primo ascolto di Anime Parallele, il nuovo disco in uscita il 27 ottobre.

Anime Parallele celebra l’individuo raccontandolo attraverso esperienze diverse tra loro.

Un concept album che racchiude storie di diverse persone, compresa la stessa Laura, il cui sogno è quello di vivere in un mondo che condivide i luoghi, ma non per forza le idee, e nel quale vige comunque rispetto e c’è amore.

L’album Anime Parallele / Almas Paralelas sarà disponibili in queste versioni:

CD STANDARD 16 tracce (versione italiana e spagnola);

16 tracce (versione italiana e spagnola); CD STANDARD 16 tracce con card autografata (versione italiana e spagnola);

16 tracce con card autografata (versione italiana e spagnola); DOPPIO VINILE 16 tracce (versione italiana e spagnola);

16 tracce (versione italiana e spagnola); DOPPIO VINILE 16 tracce con card autografata (versione italiana);

16 tracce con card autografata (versione italiana); VERSIONE DELUXE , special box che contiene: CD STANDARD versione italiana CD STANDARD versione spagnola CD “BONUS” di 6 tracce: con 2 tracce extra (sia in versione italiana sia versione spagnola) e 2 live.

, special box che contiene:

L’uscita di Anime Parallele / Almas Paralelas anticipa il Laura Pausini World Tour 2023/2024 che prenderà il via in Italia a dicembre.

A una settimana dall’inizio del suo tour Laura Pausini incontrerà i fan iscritti al Fan Club ufficiale LAURA4U in uno speciale evento.