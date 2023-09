Un matrimonio in gran segreto in Campidoglio celebrato il 7 settembre, una data per niente casuale che coincide con la data di nascita del papà scomparsi causa Covid-19. Valerio Scanu adesso rompe il silenzio sul matrimonio con Luigi Calcara, il suo grande amore. Affida ad un reel su Instagram e Facebook le loro emozioni in un giorno molto speciale: quello del coronamento del loro sogno d’amore.

Pazienza se qualcuno lo ha criticato per l’abito bianco con strascico indossato nel suo giorno più bello, tanti sono i ricordi e le grandi emozioni – in compagnia dell’amato Luigi e dei suoi ospiti – che Valerio Scanu custodirà per sempre nel suo album dei ricordi. Nelle scorse ore ha condiviso le sue emozioni a caldo, ringraziando tutto lo staff che ha lavorato alle sue nozze. Poi è tornato sul palco per un concerto.

“Tantissime emozioni vissute in un giorno indimenticabile”, le prime parole di Valerio Scanu dopo il “sì” ufficiale a Roma. “Sentimenti di gioia e di amore trascorsi in un’atmosfera unica ed indimenticabile insieme agli affetti più vicini, ai familiari ed agli amici di sempre, nella cornice di una città che amiamo.

Vogliamo ringraziare tutti i nostri ospiti e chi ha contribuito al successo di questo giorno”, ha scritto sui social.



Poi una carrellata di ringraziamenti, a partire dalla celebrante Silvia Berri. La giornata d’amore è proseguita non senza qualche piccolo intoppo, che è stato magistralmente risolto dai professionisti, come sottolineato dallo stesso Valerio Scanu:



“Tutto si è svolto nel migliore dei modi con pochi imprevisti, tutti risolti grazie alla professionalità di chi ci ha seguiti in questi mesi di preparativi affinché il 7 Settembre 2023 risultasse il giorno più importante della nostra vita insieme”. Qui sotto il video.