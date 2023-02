Non solo Brividi con Mahmood: Blanco torna sul palco del Festival di Sanremo per presentare anche il nuovo singolo in radio. Si intitola L’Isola Delle Rose ed è stato accompagnato da una scenografia con tante rose a fare da corredo, scenografia che Blanco ha preso a calci dopo aver riscontrato problemi di audio; è stato fischiato.

Il gesto non poteva che tenere banco sui social. Un pessimo esempio per le nuove generazioni per molte, un gesto programmato per altri. Sembra che al termine dell’esibizione, fosse già previsto che Blanco si rotolasse ma non che distruggesse i fiori e ciò che non era in programma era sicuramente il non cantare per metà canzone a causa di problemi di audio.

Tra i tanti messaggi sui social, che condannano fermamente il gesto di Blanco, anche quello di Valerio Scanu. Da cantante, Scanu scrive cosa avrebbe fatto al posto del collega qualora fosse stato lui a riscontrare problemi di audio. Lo accusa di essersi montato la testa e di non essere abituato a cantare dal vivo, quindi di non essere riuscito a gestire la situazione e l’imprevisto sul palco.

In ogni caso, niente giustifica la reazione, giudicata eccessiva per una prima serata Rai e irrispettosa nei confronti di tutti coloro che lavorano al Festival e dei telespettatori.

“Se gli in-ear non funzionano, li togli e continui a cantare… se non sei abituato a cantare dal vivo e magari il successo ti ha dato alla testa allora potrebbe succedere di trovarti a spaccare una scenografia mancando di rispetto a tutti #vergogna #Sanremo2023 #blanco“, il messaggio di Scanu sui social.

Il messaggio di Valerio Scanu contro Blanco: