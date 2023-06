Nome: Luigi

Cognome: Calcara

Anno di nascita: 1990

Categoria: Ingegneria

Chi è Luigi Calcara

Luigi Calcara nasce a Palermo, in Sicilia, e già in tenera età mostra una grande passione per la scienza e la tecnologia. Si diploma al liceo scientifico e si iscrive alla facoltà di Ingegneria aerospaziale presso l’Università degli Studi di Palermo.

Nel 2014 Luigi si laurea con il massimo dei voti e si trasferisce a Roma, dove procede con il suo percorso di studi iscrivendosi all’Università La Sapienza. Nel 2017 consegue la laurea magistrale in Ingegneria elettronica e delle Telecomunicazioni. Attualmente lavora come ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni della stessa università.

Vita privata

Luigi Calcara è fidanzato dal 2020 con Valerio Scanu, il noto cantante vincitore di Sanremo 2010 e ex concorrente di Amici. I due si sono conosciuti grazie a un commento su Instagram – come lo stesso Scanu ha raccontato in più interviste – quando Luigi ha espresso il suo apprezzamento per una foto di Valerio. Il giorno stesso hanno iniziato a frequentarsi e si sono innamorati, vivendo la loro relazione con discrezione e riservatezza. Nel novembre 2022 Valerio ha fatto la proposta di matrimonio a Luigi, regalandogli un anello durante la festa di compleanno.

Il matrimonio con Valerio Scanu

Il 29 giugno 2023 la coppia ha annunciato di volersi sposare con un’unione civile il 7 settembre 2023. La data coincide con il compleanno del padre di Valerio, scomparso nel 2020 dopo aver contratto il Covid-19. Luigi e Valerio sono molto affiatati e condividono gli stessi valori e interessi, tra cui la passione per i viaggi, gli animali e la musica. La notizia del loro matrimonio ha fatto esplodere di gioia i fan del cantante de La Maddalena con attestazioni di stima piovute sui social dell’artista.