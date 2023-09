Valerio Scanu si è sposato, il marito è Luigi Calcara, suo compagno da diversi anni. La cerimonia si è tenuta in Campidoglio, a Roma, alla presenza di amici e parenti. La proposta di matrimonio di Valerio Scanu era diventata virale sui social ma nessun dettaglio era emerso a proposito della data precisa delle nozze tra il cantante e Luigi Calcara.

Non un’anticipazione sui preparativi, sugli abiti, sulle fedi e neanche sulle location scelte per la cerimonia e per i festeggiamenti. Valerio Scanu si è sposato in gran segreto.

La cerimonia si è svolta il 7 settembre e le prime foto sono arrivate in rete da parte degli invitati. Gli sposi, infatti, nel giorno del “Sì” non hanno condiviso le loro emozioni in tempo reale, preferendo dedicarsi a vivere il momento perfetto di celebrazione del loro amore.

Per la cerimonia civile in Campidoglio, Valerio Scanu ha scelto il bianco. Luigi Calcara ha invece scelto un abito blu. La data non è stata di certo casuale: il 7 settembre segna infatti una ricorrenza importante per Valerio Scanu.

Suo padre era nato proprio il 7 settembre, ma nel 2020 è morto, a causa del Covid-19. La scelta di sposarsi il 7 settembre è quindi un modo per ricordare e coinvolgere anche il papà defunto nel suo sogno d’amore.

a cerimonia è stata officiata da Silvia Berri, delegata del sindaco della Capitale.

Per il suo giorno speciale, Scanu ha scelto un abito con strascico ed è stato accompagnato dalla madre. All’uscita dal luogo della celebrazione, Scanu e Calcara sono stati immortalati intenti a tagliare un nastro bianco di buon auspicio. Nessun dettaglio è emerso sul luogo del ricevimento.

Tra gli invitati anche Valeria Marini.