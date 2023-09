Il colosso di Seul sta gradualmente espandendo la disponibilità della sua beta One UI 6.0 a più dispositivi. È un grande giorno per i possessori del Samsung Galaxy A54 nei mercati supportati poiché l’azienda sudcoreana ha ora iniziato a lanciare il suo ultimo firmware beta per lo smartphone premium di fascia media. Il produttore asiatico ha confermato il lancio di questa beta per il Samsung Galaxy A54 in Corea del Sud. Inutile dire che il dispositivo riceverà la beta in altri mercati supportati il ​​prima possibile.

Come riportato da “SamMobile“, la beta One UI 6.0 per il Samsung Galaxy A54 offre ai possessori di dispositivi la possibilità di provare Android 14 e tutto ciò che ne consegue. Certo, questa è una versione beta, ma il colosso di Seul ha già lanciato diversi firmware beta, quindi ormai è abbastanza rifinito. La One UI 6.0 apporta molti miglioramenti all’aspetto generale del software personalizzato Samsung. Oltre a numerose nuove funzionalità, troverete anche miglioramenti estetici come un layout ottimizzato per le notifiche, un facile accesso al pannello rapido completo, un nuovo layout dei pulsanti e altro ancora. L’upgrade porta anche nuovi widget, migliora le app native di Samsung e aggiunge nuove funzionalità alla fotocamera.

Se siete interessati a provare il firmware, ecco tutto ciò che dovete sapere sull’adesione al programma beta relativo alla One UI 6.0. Si consiglia di eseguire il backup dei dati sul dispositivo prima di installare il firmware beta. Il produttore asiatico renderà presto disponibile la beta del Samsung Galaxy A54 in più mercati, inclusi presto Stati Uniti, India, Germania e Regno Unito. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com