Dopo la presentazione della serie premium Samsung Galaxy S23, adesso il colosso sudcoreano si vuole focalizzare sul lancio dei suoi nuovi smartphone di fascia media. Per chi fosse interessato all’acquisto di un device più economico, ma al tempo stesso ricco di funzionalità allora sarà felice del rilascio del Samsung Galaxy A54 5G, prossimo al debutto ufficiale. Il dispositivo è disponibile in due bellissime colorazioni: Awesome Graphite e Awesome Violet, e sfoggerà un ampio display Super AMOLED FHD+ da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e con un lettore d’impronte ottico. Dotato anche di certificazione IP67 che garantisce una resistenza a liquidi e polvere.

Sotto la scocca sappiamo che il nuovo Samsung Galaxy A54 5G dispone di un processore proprietario Exynos 1380 a 5nm con CPU octa-core e GPU Mali-G68 abbinato a 6 o 8GB di RAM e 128 o 256GB di storage interno, con la possibilità di espandere la memoria fino a 1TB grazie ad uno slot per microSD. Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone di fascia media è dotato di una configurazione sul retro a tripla fotocamera con OIS e seguenti sensori: uno principale da 50MP, un ultra-wide da 12MP e una macro da 5MP; frontalmente la fotocamera selfie è da 32MP. Il device è alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida a 25W.

In conclusione, il sistema operativo si basa su Android 13 con interfaccia One UI 5.1. Tutto sommato si prospetta uno smartphone molto buono, ma ciò che rende il nuovo Galaxy A54 ancora più interessante riguarda il prezzo di listino di 449,99 dollari con pre-ordine a partire dal 30 marzo e disponibile dal 6 aprile. Il device sarà presentato ufficialmente giovedì 16 marzo 2023. Queste informazioni sono state possibile grazie a una pagina apparsa per “errore” sul sito ufficiale.

