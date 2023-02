Verso la fine del prossimo mese di marzo 2023, Samsung lancerà i suoi nuovi smartphone di fascia media della serie Galaxy A. I Samsung Galaxy A34 e A54 sono già stati visti più volte in Rete, quindi si conoscono già i dati tecnici, ma adesso grazie Roland Quandt sono giunti ulteriori render stampa (presunti, sia chiaro) relativi al design e alle possibili colorazioni. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

La serie Galaxy A di Samsung dovrebbe di nuovo vendere milioni di unità per quanto riguarda gli smartphone di fascia media. Quest’anno, il colosso di Seul vuole adattare notevolmente i suoi prossimo dispositivi al design della serie S più costosa, quindi viene utilizzato un design molto più semplice. Come avvenuto già per la serie Galaxy S23, il produttore sudcoreano ha deciso di rinunciare anche a tutte le isole delle fotocamere posteriori circolari a bordo dei suoi nuovi medio-gamma Samsung Galaxy A34 e A54, scegliendo di utilizzare solamente un retro costantemente piatto, da cui le fotocamere sporgono leggermente e in modo individuale. Inoltre, il numero di fotocamere sul retro è ridotto a tre sensori anziché quattro. La sola ed unica differenza che si può notare tra il Samsung Galaxy A54 e l’A34 riguarda la posizione della fotocamera frontale: infatti, sull’A34, sarà disposta in un notch a goccia.

Nella parte anteriore, si può notare che il colosso sudcoreano ha reso le cornici attorno al display leggermente più larghe rispetto ai predecessori Samsung Galaxy A33 e A53. Di seguito ecco i dettagli tecnici attesi a bordo dei Samsung Galaxy A34 e A54: quest’ultimo presenterà un display SuperAMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento massima di 120Hz, sotto la scocca il nuovo SoC octa-core Exynos 1380 disponibile in Europa con 8GB di RAM e 128 o 256GB di memoria flash interna con espansione microSD. La fotocamera principale si comporrà di un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare con 12MP e un terzo sensore da 5MP. Nella parte anteriore troviamo una fotocamera selfie da 32MP. La batteria è generosamente dimensionata con 5000mAh e c’è una certificazione IP67. Il Samsung Galaxy A34 offre anche un display SuperAMOLED da 6,6 pollici con un massimo di 120Hz e risoluzione 1080p. Il processore octa-core MediaTek MT6877V viene utilizzato in combinazione con 6 o 8GB di RAM, 128 o 256GB di memoria flash con opzione microSD, una fotocamera principale da 48MP, nonché due fotocamere da 8 e 5MP e una fotocamera frontale da 13MP. Anche per questo modello, la batteria sarà grande 5000mAh e c’è anche una certificazione IP67.

