Non manca troppo all’ufficializzazione del Samsung Galaxy A54, un dispositivo di medio-gamma che dovrebbe vantare un comparto fotografico d’eccezione, praticamente di “livello professionale”. La fascia di prezzo è quella intermedia, quindi non possiamo aspettarci prestazioni da top di gamma, ma probabilmente il colosso di Seul avrà lavorato per tirare fuori il massimo possibile dal prodotto.

Il Samsung Galaxy A54 integrerà una fotocamera posteriore con un sensore principale da 48MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore ausiliario da 2MP (macro, di profondità o bianco e nero). Il device dovrebbe integrare lo stabilizzatore ottico per quanto riguarda il sensore principale, in grado di supportare la modalità Single Take in cui è il software a scegliere in automatico la migliore immagine grazie all’AI, così come la modalità notturna avanzata di nuova generazione Nightography (tutte funzioni che, a dire il vero, presenta anche il suo predecessore (che garantiva anche un sensore principale da 64MP, anche se sappiamo quanto sia relativo il discorso del numero dei MP in termini di vera qualità fotografica), ma che faranno anche parte del repertorio software del device di prossima generazione).

Il Samsung Galaxy A54 presenterà uno schermo SuperAMOLED da 6.4 pollici con risoluzione FullHD+ a 120Hz e sarà spinto dal processore Exynos 1380 octa-core da 2.4GHz, con 8GB di RAM e 128/256GB di storage interno (espandibile tramite microSD). La fotocamera frontale integrerà un sensore singolo da 32MP. La batteria dovrebbe godere di una capacità di 5000mAh. I prezzi per l’Europa saranno di 499 e 549 euro, rispettivamente per la versione 8GB di RAM e 128GB di storage interno, 8GB di RAM e 256GB di memoria. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

