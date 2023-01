Il mondo mobile si prepara a ricevere la serie di smartphone premium di Samsung Galaxy S23, la cui presentazione è prevista per il 1 febbraio 2023, ma in questi giorni il colosso sudcoreano è pronto a lanciare sui mercati internazionali il suo nuovo device middle-range, ovvero il Samsung Galaxy A54. La conferma è giunta proprio sul sito ufficiale indiano della società, dove Samsung ha affermato che il prossimo 18 gennaio 2023 (previsto alle ore 12.00) ci sarà in programma un evento di lancio in cui sarà presentato un nuovo Galaxy A, e che molto probabilmente si tratterà proprio del Samsung Galaxy A54. A questo punto, andiamo a vedere quali sono le specifiche tecniche confermate, tra l’altro, dalla pagina web ufficiale del sito indiano.

Quello che fin’ora sappiamo circa le caratteristiche tecniche del prossimo Samsung Galaxy A54 è che disporrà di un display AMOLED FHD+ da 6,6 pollici con una frequenza di aggiornamento massima di 12 Hz. Verrà introdotto sul mercato in tre colori diversi, come Black, Burgundy e Green, sulla scocca posteriore sfoggerà un sistema a tripla fotocamera con “No-Shake camera”, che ospita un sensore principale da 50MP con OIS, un ultra-grandangolare da 12MP, un macro da 5MP e una fotocamera selfie da 32MP. Sotto la scocca dovremmo trovare un processore Exynos 1380, affiancato da 6/8GB di memoria RAM e 128/256GB di spazio di archiviazione, e alimentato da una batteria potenziata da AI da 5100mAh.

Nulla di nuovo quindi, tranne la data di lancio: infatti, il predecessore Galaxy A53 è stato messo in commercio nel marzo 2022, mentre il nuovo Galaxy A54 debutterà già in questo mese di gennaio. Dunque, per maggiori informazioni non ci resta che aspettare l’evento di lancio del 18 gennaio 2023 per conoscere i dettagli del nuovo dispositivo middle-range di Samsung.

