Entro la fine del 2023, OnePlus dovrebbe presentare il suo prossimo smartphone di punta, il OnePlus 12. Il device è pronto ad arrivare sul mercato come successore del OnePlus 11. Lo scorso mese di agosto sono trapelati in Rete i rendering basati su CAD del OnePlus 12 confermando che il portatile sarà caratterizzato sul retro da una configurazione a tripla fotocamera accompagnata da flash LED. Inoltre, il CAD ha anche confermato che lo smartphone verrà lanciato con il colore nero e con una finitura in pietra arenaria.

Adesso, prima del lancio, il portale “mysmartprice.com” tramite il leaker OnLeaks, ha rivelato in esclusiva nuovi rendering ad elevata risoluzione del OnePlus 12 che mostrano alcune modifiche. Se diamo un’occhiata ai rendering, possiamo notare che il prossimo smartphone di punta OnePlus presenterà una configurazione a tripla fotocamera sul retro accompagnata da un flash LED. I lavori precedentemente trapelati avevano rivelato che lo smartphone avrebbe sfoggiato una protuberanza in acciaio inossidabile cromato visibile appena sotto i due moduli della fotocamera. Tuttavia, nei nuovi rendering trapelati, sembra essere sparito. Inoltre, possiamo vedere una componente misteriosa, oltre all’alloggiamento a tripla fotocamera, che è stata aggiunta durante il processo di prototipazione. Il logo Hasselblad accanto al modulo della fotocamera è stato sostituito con l’iniziale “H”.

Il nuovo OnePlus 12 disporrà di un foro posto al centro del display che ospiterà la fotocamera selfie. Il cursore di accensione e avviso si troverà sul bordo destro del device, mentre i tasti del volume saranno posizionati sul lato sinistro. Per quanto riguarda le sue specifiche tecniche, il dispositivo dovrebbe presentare un display OLED da 6,7 pollici con una risoluzione QHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sotto la scocca dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3, che forse sarà lanciato ad ottobre. Inoltre, lo smartphone è in grado di contenere fino a 16GB di RAM e 256GB di memoria interna. Lato fotocamere, si dice che sia dotato di un sensore principale da 50MP, un ultra-wide da 50MP e un obiettivo periscopio Omnivision OV64B da 64MP. Davanti dovrebbe sfoggiare una selfie-cam da 32MP. Il tutto alimentato da una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 120W e ricarica wireless da 50W.

