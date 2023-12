Lo scorso 5 dicembre il OnePlus 12 5G ha fatto il suo debutto nel mercato cinese. L’azienda, adesso, ha confermato la data di lancio dei prossimi smartphone della serie OnePlus 12: l’annuncio è stato dato nel corso di un evento della comunità Never Settle ad Anversa, in Belgio. La società farà debuttare il OnePlus 12 5G e il 12R 5G nei mercati globali il prossimo 23 gennaio 2024. Max Jambor, un noto ed affidabile informatore, di recente aveva rivelato la stessa data di lancio per il debutto globale del dispositivo. Il tipster aveva dichiarato, infatti, che OnePlus avrebbe lanciato i prossimi smartphone a livello globale in India.

Durante l’evento, Alexander Vanderhaeghe, Country Manager di OnePlus, ha confermato che i prossimi smartphone OnePlus arriveranno il 23 gennaio nel Paese ed anche in altre parti del mondo. L’informatore ha confermato, altresì, che OnePlus farà debuttare lo smartphone OnePlus 12R 5G all’evento di lancio, oltre alla variante Black dello smartphone OnePlus Open in Europa nella stessa data. Alexander sottolinea che molto probabilmente OnePlus lancerà anche il caricabatterie wireless OnePlus AIRVOOC da 50W a livello globale, e che dovrebbe rinominare il device OnePlus Ace 3 con il moniker OnePlus 12R 5G nei mercati globali. OnePlus doterà quest’ultimo smartphone di un BOE X1 Oriental Display con risoluzione 1,5K e con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2. Il prossimo OnePlus Ace 3 sarà alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida cablata da 100W.

Il OnePlus 12 5G sfoggerà invece un display AMOLED da 6,82 pollici, con risoluzione 2K, una frequenza di aggiornamento di 120Hz, luminosità di picco di 4500nit, oscuramento PWM a 2160Hz, certificazione DisplayMate A+, ProXDR, Dolby Vision e protezione shermo Corning Gorilla Glass Victus 2. Sotto la scocca troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3, con GPU Adreno 750, abbinato a 12/16/24GB di RAM LPDDR5X e 256/512GB/1TB di memoria interna UFS 4.0.

