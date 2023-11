Il presidente di OnePlus China, Li Jie, ha rivelato in anticipo che il sistema di fotocamere del suo prossimo smartphone di punta OnePlus 12 sarà uno dei migliori sul mercato. Secondo quanto riferito, il colosso cinese ha collaborato con il team di imaging della serie Oppo Find per equipaggiare completamente il pacchetto hardware e software del nuovo dispositivo. Quest’ultimo offre una migliore generazione di super sistema di imaging di luci e ombre con la configurazione a tripla fotocamera. Inoltre, OnePlus ha proseguito la sua partnership con Hasselblad per mantenere i suoi precedenti risultati. Oltre a tutto ciò, Li Jie ritiene che il device sia abbastanza forte da battere i suoi concorrenti di punta sul mercato di livello Pro nel reparto fotocamere.

Quanto all’hardware della fotocamera, il OnePlus 12 sfoggerà il nuovo sensore Sony LYT-808 da 50MP (f/1,6) per la fotocamera principale, in abbinamento ad un teleobiettivo periscopico 3x (f/2,6) con OIS dotato di sensore da 64MP (dovrebbe trattarsi di un OmniVision OV64B migliorato, che risulta sì più costoso, ma che va ad aggiungere anche qualità all’output. Li Jie non ha condiviso alcun dettaglio circa il modulo ultra-wide, ma ha suggerito di aspettarsi miglioramenti anche in questo caso (probabilmente potrebbe trattarsi di un sensore IMX581 da 48 MP ed apertura f/2,2.

In termini di software di elaborazione delle immagini, il prossimo OnePlus 12 ottiene l’algoritmo di base della serie Find. Inoltre, per quanto riguarda la tecnologia di visualizzazione, il nuovo top di gamma di OnePlus sarà dotato di un esclusivo display Super Light and Shadow ProXDR da 6,82 pollici, auto-sviluppato che verrà utilizzato nel suo “Oriental Screen“, con una risoluzione di 3168 x 1440 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e una luminosità massima di 2600nit. Per concludere, il device monterà probabilmente una batteria da 5400mAh con ricarica rapida cablata a 100W e wireless da 50W.

