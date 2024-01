Costerà presumibilmente di più il prossimo OnePlus 12, soprattutto per via di una serie di miglioramenti che interesseranno vari aspetti del dispositivo, tra cui il ritorno della funzione Qi, il coinvolgimento del processore Snapdragon 8 Gen. 3 e nuovi sensori della fotocamera. Il precedente OnePlus 11 è stato lanciato al prezzo di 699 dollari, sempre dotato del processore Qualcomm di punta, una fotocamera di alto livello, un display degno di essere chiamato tale ed una batteria in grado di arrivare senza problemi fino a sera (rinunciando, però, alla ricarica wireless, che magari a qualcuno avrebbe fatto comodo, ma che, probabilmente, non sarebbe valso un aumento di prezzo considerevole rispetto a quello che è poi stato il listino originale, orientativamente contenuto).

Il OnePlus 12 dovrebbe avere un prezzo di 799 dollari, ossia 100 in più rispetto al precedente OnePlus 11, così come 100 euro in meno rispetto a quanto costava all’epoca il OnePlus 10 Pro. Il OnePlus 12R, invece, dovrebbe avere un prezzo di 499 dollari, ovvero il più basso finora applicato ad un device OnePlus (che non faccia parte della serie Nord, device dal taglio più economico, come tutti gli estimatori del produttore cinese certamente sapranno). Il OnePlus 12R dovrebbe avere lo stesso costo del Google Pixel 7a, questo a dispetto delle specifiche tecniche, non di primo pelo, ma senz’altro più elevate.

Il lancio del OnePlus Ace 3 sul mercato cinese, ovvero la versione locale del OnePlus 12R in chiave internazionale, ha dato conferma circa la presenza del processore Snapdragon 8 Gen. 2. L’azienda cinese presenterà la serie OnePlus 12 il 23 gennaio. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

