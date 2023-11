Come ben sappiamo, il OnePlus 12, in versione Global, è il prossimo modello di smartphone di punta dell’azienda, ma prima del suo rilascio ufficiale, il device è stato avvistato su una nuova piattaforma di certificazione internazionale rivelando la sua potenza di ricarica rapida. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Il prossimo smartphone del produttore cinese è stato avvistato sulla piattaforma di certificazione CQC con il numero di modello CPH2581. Proprio la scorsa settimana, il OnePlus 12 ha anche visitato i database TDRA e EEC. Stando a quanto riferito in anticipo dal noto ed affidabile insider cinese Digital Chat Station, il OnePlus 12 sarà alimentato da una grande batteria da 5400mAh, e dando uno sguardo all’elenco online, è possibile notare che il dispositivo offre il supporto per la ricarica rapida da 10W (5 V/2 A), 80W (11 V/7,3 A) e 100W (11 V/9,1 A) tramite una porta USB Type-C. Si ritiene che il telefono offra anche una ricarica rapida wireless da 50W. Questo va a confermare sostanzialmente che la variante global di OnePlus 12 presenterà la stessa velocità di ricarica rapida della versione cinese. Sfortunatamente, ulteriori informazioni, soprattutto quelle più dettagliate, riguardanti lo smartphone sono ancora ignote.

Tuttavia, anche la precedente certificazione 3C ha confermato la velocità di ricarica rapida di 100W. In un recente rapporto è stato anche spiegato che il OnePlus 12 sarà dotato sul retro di una fotocamera principale Sony LYT-808, abbinata a un teleobiettivo periscopico OmniVision OV64B da 64MP che offre uno zoom ottico 3x. Lo smartphone di fascia alta sfoggerà inoltre un display OLED X1 prodotto da BOE per offrire una risoluzione 2K e 2600nit di luminosità di picco. OnePlus 12 è anche il primo smartphone in assoluto a ricevere la classificazione DisplayMate A+. Infine, è apparso anche su Geekbench con il SoC Snapdragon 8 Gen. 3, abbinato a 16 GB di RAM e con il sistema operativo Android 14.

