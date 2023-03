Uno degli obiettivi del colosso di Seul con il rilascio della serie Samsung Galaxy Watch 5 era migliorare la durata della batteria: e infatti, grazie a batterie più grandi, la serie di smartwatch 2022 ha una migliore autonomia rispetto a qualsiasi altro modello recente. Esistono comunque modi per gestire la durata della batteria sulla serie Galaxy Watch di Samsung con sistema operativo Wear e migliorare l’autonomia con una singola carica a livelli estremi.

Come riportato da “SamMobile“, se ne avete davvero bisogno, potete persino far durare il Samsung Galaxy Watch 5 per settimane con una singola carica. Dovrete rinunciare a molte funzionalità per raggiungere questo obiettivo. Il trucco per ottenere settimane di durata della batteria dal Samsung Galaxy Watch 5 con una singola carica è rinunciare a funzionalità intelligenti, come il monitoraggio della salute, le notifiche ed il display sempre attivo. Certo, è molto, e vi ritroverete solo con un orologio: un quadrante che si illumina solo per indicare l’ora dopo aver premuto il pulsante Home sul dispositivo indossabile.

In sostanza, disattivare tutte le funzionalità che hanno a che fare con uno smartwatch e limitare l’indossabile ad essere solo un orologio digitale può farvi ottenere settimane di durata della batteria. Mentre rinuncerete sicuramente a molte funzionalità che rendono attraente uno smartwatch Samsung, non saprete mai quando potreste aver bisogno di aumentare la durata della batteria all’estremo. Ecco come potete farlo in pochi passaggi. Scorrete verso l’alto o verso il basso sul quadrante e accedete all’app Impostazioni sul vostro Galaxy Watch. Cliccate su “Batteria” e scorrete fino in fondo. Qui, il vostro orologio stimerà la durata della batteria che potete ottenere abilitando “Solo orologio“. Questo varierà in base al modello e alle dimensioni della batteria. Un nuovissimo Samsung Galaxy Watch 5 (44mm) può mostrare una stima di quasi 16 giorni. Quando siete pronti, toccate su “Solo guarda” e poi su “Attiva” per confermare.

Continua a leggere su optimagazine.com