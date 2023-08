Le serie televisive turche stanno conquistando l’Italia. Dopo Canale 5, in cui le soap dizi hanno da tempo notevole spazio nel palinsesto, anche Real Time apre a una produzione made in Turchia per la sua prima serata del sabato.

Si tratta de Il dottor Alì, storia di un giovane medico autistico con grandi doti che sogna di diventare chirurgo nonostante il suo disturbo. Se la trama sembra familiare, non vi sbagliate. Il Dottor Alì non è altro che la versione turca di The Good Doctor, la serie di successo che ha lanciato Freddie Highmore.

Il dottor Alì, nome originale Mucize Doktor (tradotto dal turco, Dottor Miracolo), è stata lanciata da FOX Turchia, sarà trasmessa da Real Time, ogni sabato alle 21:20 a partire dal 2 settembre 2023.

Il dottor Alì – Trama

Il dottor Alì Vefa è un giovane laureato in medicina, affetto da autismo, che a causa del suo disturbo fatica a comunicare con le persone. Questo frena il suo sogno di diventare un grande chirurgo. Il suo padrino Adil, però, credendo nelle sue grandi qualità in campo medico, decide di assumerlo nel reparto di chirurgia della clinica privata di Anka, che dirige. Il giovane dovrà scontrarsi con i pregiudizi degli altri medici ma, a poco a poco, grazie alla sua spontaneità e alle sue doti, riuscirà a far cambiare idea a tutti.

Il percorso straordinario di un giovane e talentuoso medico. Attraverso il suo incredibile talento e la sua determinazione, abbatterà pregiudizi e supererà sfide inimmaginabili. ⁣ Sinossi ufficiale de Il dotto Alì

Il dottor Alì – Cast

Il dottor Alì è interpretato da Taner Ölmez, che abbiamo avuto modo di conoscere in altre serie turche come The Protector, in cui ha interpretato il ruolo di Burak in 8 episodi, e Medcezir, in cui era Mert Serez. Gli interpreti principali che compongono il cast de Il dottor Alì sono:

Taner Ölmez

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Hazal Türesan

Murat Aygen

Bihter Dinçel

Hayal Köseoglu

Merve Bulut

Adin Külçe

Berk Toktamisoglu

Reha Özcan

