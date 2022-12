L’attesa è finita e il primo promo di Cake Star 2023 lo conferma. Già nei giorni scorsi avevamo parlato della nuova edizione della ‘dolce’ sfida tra pasticceri ma, soprattutto, dell’addio di Katia Follesa che lascerà il suo Damiano Carrara in balia di un collega Tommaso Foglia, ultimamente impegnato come neo giudice di Bake Off.

A quanto pare l’accoppiata è piaciuta molto ai produttori tanto da decidere di mandare i due nella mischia di Cake Star 2023 cambiando un po’ le regole e lo stile di questo gioco. Fino a questo momento il dualismo della Follesa e di Carrara, il loro gioco su sentimenti e possibile unione romantica, ha fatto un po’ da cornice ad una sfida che sapeva essere a tratti divertenti, come sarà adesso ritrovare il programma senza tutto questo?

Il primo promo di Cake Star 2023 conferma che Damiano Carrara e Tommaso Foglia continueranno ad occupare il prime time del venerdì su Real Time a partire dal 6 gennaio con la prima puntata. Ecco subito sotto il promo con i due nuovi protagonisti:

Al momento non sappiamo ancora il perché dell’addio di Katia Follesa al programma ma siamo sicuri che con l’inizio della nuova edizione potrebbe venire a galla qualche particolare in più. I fan già nei mesi scorsi si sono detti pronti a boicottare il programma ma sicuramente Damiano Carrara e la new entry Tommaso Foglia sapranno gestire la situazione rendendo la gara ancora più professionale in linea con trasmissioni come 4 Ristoranti. In questo caso siparietti e simpatia non servono perché gli ascolti cavalcano bene anche solo con la gara e il suo conduttore.

Damiano Carrara e Tommaso Foglia riusciranno nell’impresa? Lo scopriremo dal 6 gennaio.