Le nuove coppia di Matrimonio a Prima Vista sono pronte a conquistare il pubblico di Real Time dicendosi sì proprio oggi, 26 ottobre. Prenderà il via proprio questa sera la nuova edizione con protagonisti i 6 partecipanti delle nuove puntate ovvero Alex, Carolina, Michela, Michele, Paolo Lucas e Veronica Solange, tutti di età compresa tra i 29 e 35 anni. Saranno loro che questa sera avranno modo di incontrarsi all’altare per dirsi sì senza mai essersi conosciuti prima e, soprattutto, alla presenza di amici e parenti che poi avranno modo di partecipare alla festa di nozze, chi di loro rimarrà insieme alla fine di questo percorso?

La risposta arriverà con il finale di questa edizione nel momento in cui le coppie, dopo il matrimonio, il viaggio di nozze e la vita vera, si siederanno davanti agli esperti per rivelare se opteranno per il divorzio o continueranno a conoscersi lontano dalle telecamere del programma.

Alla nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista prenderanno parte Alex, 34 anni, corriere romano con la passione del calcio e della Roma, ha un buon rapporto con la sorella più piccola e con i genitori, separati; Carolina, 30 anni, barista che arriva da Verona, ama stare a contatto con le gente, ha due fratelli e un ottimo rapporto con la madre, è amante dello sport; Michela ha 34 anni e vive a Roma dove lavora come ostetrica, ama i balli latino-americani e viaggiare; Michele ha 29 anni, è di Torino e fa il personal trainer, anche lui figlio unico ma molto legato ai genitori; Paolo Lucas, 35, viene da Castiglione delle Stiviere con mamma argentina e padre italiano; Veronica Solange, 33 anni, infermiera di Nova Milanese.

Secondo le prime anticipazioni di questa puntata sappiamo che gli esperti hanno deciso di accoppiarli così: Alex e Michela, Michele e Veronica Solange, Carolina e Paolo Lucas.