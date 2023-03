Matrimonio a Prima Vista torna su Real Time il giorno dedicato alla Festa delle Donne con tre nuove coppie di protagonisti e tre cerimonie tutte da gustare. L’appuntamento è fissato per oggi, 8 marzo, su Real Time a partire dalle 21.10 circa con sei nuovi protagonisti che i nostri esperti proveranno a mettere insieme ‘scientificamente’ sperando poi che tutto vada come da programma, ma chi saranno i mariti e le mogli di questa nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista?

Il dating show in onda questa sera porterà in tv tre nuove coppie formate da Mattia, giardiniere di 36 anni dalla provincia di Torino, amante della cucina e Giulia, 27enne dalla provincia torinese amante di viaggi e musei; Irene, napoletana di nascita di 32 anni restaurant manager appassionata di letteratura, e Matteo, 29enne milanese, sensibile consulente bancario; Simona, 30 anni da Viareggio amministratrice del cantiere navale di famiglia, e Gennaro, 34 di Reggio Emilia, cameriere con la passione per la fotografia. Riusciranno i sei ad andare d’amore e d’accordo?

La verità verrà fuori a cominciare da questa sera quando i nuovi protagonisti avranno modo di conoscersi all’altare pronti a dirsi sì iniziando così l’esperimento al centro del programma prodotto da NonPanic Banijay per Warner Bros. Discovery. La novità di questa nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista riguarderà proprio le nozze delle tre coppie in quanto avverranno in contemporanea ovvero le spose si presenteranno all’altare una per volta e scopriranno quale sarà il prescelto solo dopo aver visto tutti i pretendenti.

Il resto lo scopriremo nelle prossime settimane visto che i protagonisti dovranno confermare il loro matrimonio o meno entro sei mesi dal sì.