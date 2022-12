Chi è Davide Merigo vincitore di Bake Off Italia 10? I fan del programma adesso sono curiosi di conoscere a fondo colui che ha portato a casa la maglia di miglior pasticcere di questa decima edizione battendo la favoritissima Margherita. Non è la prima volta che si parla di Davide soprattutto per via del suo percorso turbolento per il quale spesso il pubblico ha puntato il dito contro i giudici reo di ‘boicottarlo’ a favore di altri. Alla fine anche loro dovranno ricredersi perché non solo è stato lui a vincere ma lo ha fatto battendo anche i favoriti.

La prima a uscire dopo la prova creativa nella finale di Bake Off Italia 10 è stata Ginevra Castaldi, la prova tecnica ha fatto la vittima illustre di questa edizione, Margherita Cracco, mentre l’ultimo atto ha visto Davide e Chiara Chiasso allo scontro. I due hanno realizzato un percorso composto da tre ricette ovvero una torta classica da forno, un dolce al piatto e un pezzo moderno. Alla fine il secondo posto è stato assegnato a Chiara mentre a Davide il primo.

Ma chi è Davide Merigo vincitore di Bake Off Italia 10?

Originario di Puegnago del Garda, Brescia, Davide Merigo ha 38 anni, è un architetto e vive insieme alla sua compagna. Il suo sogno è quello di poter aprire un B&B in cui vivere e poter servire i dolci da lui preparati. Intanto ha portato a casa il titolo di vincitore di Bake Off Italia 10 e un premio composto da cinquanta chili di cioccolato e un corso professionalizzante In Cibum, questo lo aiuterà a coronare il suo sogno?

Al secondo posto è finita l’umbra Chiara Chiasso, aspirante pasticcera di 25 anni, infermiera che coltiva la passione per la cucina fin da piccola creando torte classiche con le uova del suo pollaio e le marmellate del piccolo frutteto che cura con la nonna. Ha un canale ufficiale Instagram dove si diverte a condividere le sue ricette ed è fidanzata da otto anni.