Le prime anticipazioni su Euphoria 3 svelano che sarà una stagione molto più cupa. Il creatore della serie Sam Levinson, intervistato da Elle, ha raccontato che la terza stagione della serie HBO sarà una sorta di “film noir” in cui vedremo la protagonista Rue chiedersi cosa voglia dire essere “un individuo con sani principi in un mondo corrotto.”

Inizialmente, le riprese di Euphoria 3 dovevano iniziare nell’estate 2023 con la messa in onda nell’anno successivo. A causa dello sciopero degli sceneggiatori, a cui si sono uniti gli attori, la terza stagione slitterà al 2025.

Francesca orsi, responsabile HBO per le serie drammatiche, ha rivelato che Levinson stava scrivendo i nuovi episodi durante la post produzione dell’altra sua serie, The Idol.

“Euphoria è uno di quegli show che abbiamo iniziato a scrivere insieme alla post-produzione di The Idol. Al momento non abbiamo tante sceneggiature”, ha detto la Orsi. “Non possiamo iniziare le riprese, quindi il debutto della serie – idealmente nel 2025 – sarà determinato da quando potremo riprendere con Sam, che a questo punto sta scrivendo e finendo la post produzione di The Idol”.

La terza stagione dovrebbe avere un salto temporale, quindi non vedremo più i protagonisti al liceo. Questo ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla protagonista, Zendaya. L’attrice 26enne ha dichiarato che non potrà interpretare un’adolescente per sempre, quindi cerca ruoli più stimolanti che si adattino alla sua età.

Il prossimo film della star è Challengers di Luca Guadagnino, che doveva essere presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Visto lo sciopero in corso, Amazon ha deciso di slittare l’uscita al prossimo anno, e saltare quindi l’evento.

Dal suo debutto nel giugno 2019, Euphoria ha vinto 25 nomination agli Emmy e nove vittorie agli Emmy. Zendaya ha vinto due volte come miglior attrice protagonista in una serie drammatica; Colman Domingo ha vinto come miglior attore guest star.

