Vedremo un nuovo album di Ed Sheeran nel 2023? Suona certamente strano, visto che solo a gennaio è uscito Subtract con tanto di effetto sorpresa quando il cantautore lo aveva annunciato senza nascondere un racconto sul dolore che ha mosso penna e chitarra. Eppure sui social di Sheeran si è mosso qualcosa.

In primo luogo, nella sua bio è comparsa la scritta “autumn is coming”, e diremmo che è scontato se non si trattasse del tipico atteggiamento social degli artisti che vogliono stuzzicare l’hype dei follower e del pubblico. Ancora, nell’ultimo post pubblicato su Instagram vediamo Ed Sheeran nei panni di un imbonitore del Gingerbread Man Shopping Channel, poi quella scritta Autumn Variations che lascia presagire che si tratti del titolo del prossimo album. O forse stiamo tutti prendendo un abbaglio?

Non è dato saperlo, anche se lo stesso cantautore aveva riferito in un’intervista rilasciato ad Andy Cohen per SiriusXM queste parole: “È un album sull’autunno. Non ho aspettative per questo. L’ho fatto mentre c’era l’album che stavo cercando di fare, e poi è successo”. Ancora, in allegato allo strano spot pubblicato su Instagram Ed Sheeran aggiunge un numero di telefono, +1 917 909 4498.

La redazione di NME ha composto il numero e ha ascoltato una voce pre-registrata che dice “gli articoli sono tutti esauriti” ma “altri verranno confezionati”. Quando? Il 24 agosto. È la data del prossimo singolo? La canzone che anticipa il nuovo album? Per il disco dovremo attendere in autunno?

Il totonomi e il totodata è già iniziato, con i fan che si improvvisano investigatori e cercano di individuare tutti gli indizi presenti nello spot. Non resta che attendere qualche settimana per saperne di più.

