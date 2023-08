Quando si pensa a Toto Cutugno risuonano subito le note del suo brano più famoso, quel L’Italiano scritto per Adriano Celentano ma che egli stesso si ritrovò ad interpretare, e che lo fece diventare una star internazionale. Oggi Cutugno è il grande assente della musica italiana, scomparso a 80 anni il 22 agosto 2023.

Chi era Toto Cutugno

Nato a Fosdinovo (Massa Carrara) il 7 luglio 1943, Salvatore Cutugno è stato il cantautore dei record con ben 15 presente al Festival di Sanremo, il suo principale trampolino di lancio.

Negli anni 60 inizia la sua carriera musicale suonando in vari gruppi, da Toto & The Rockers a Ghigo E I Goghi, e con Toto E I Tati ottiene il primo contratto con la Carosello Records. Dopo queste esperienze come musicista forma gli Albatros, la sua prima esperienza alla voce.

Nel 1976 gli Albatros si classificano al terzo posto del Festival di Sanremo con il brano Volo AZ504. Pochi anni dopo Toto Cutugno decolla con la sua carriera solista. Il successo esplode nel 1980, quando vince il Festival con Solo Noi.

Il successo internazionale più importante arriva nel 1983 con L’Italiano, un inno patriottico velato di malinconia scritto insieme a Cristiano Minellono e pensato per l’interpretazione di Adriano Celentano. Il Molleggiato declina l’offerta e Toto Cutugno ci mette la faccia per Sanremo: da quel momento il cantautore conquista il mondo.

Negli anni ha scritto canzoni per altri interpreti diventate poi successi intramontabili, come nel caso di Soli per lo stesso Molleggiato, Io Amo per Fausto Leali. Nel 1990 vince l’Eurovision Song Contest a Zagabria con Insieme: 1992.

La malattia e la morte

Nel 2007 gli fu diagnosticato un tumore maligno alla prostata che curò grazie ai consigli dell’amico Al Bano Carrisi che lo indirizzo verso gli specialisti migliori.

Il 22 agosto 2023 Toto Cutugno è morto dopo una lunga malattia, aveva 80 anni.

