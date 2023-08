A 80 anni è morto Toto Cutugno. Il cantautore de L’Italiano era ricoverato presso il San Raffaele di Milano per combattere contro una malattia. A dare la notizia è stato il suo manager Danilo Mancuso che ha inviato la nota all’Ansa.

Come è morto Toto Cutugno

“Dopo una lunga malattia, il cantante si era aggravato negli ultimi mesi”, ha spiegato Mancuso all’agenzia di stampa. Con Toto Cutugno si spegne una delle voci più importanti del cantautorato italiano.

Per il momento non è dato sapere quale malattia affliggesse l’artista, anche se è noto che nel 2007 gli fu diagnosticato un tumore alla prostata curato grazie all’aiuto dell’amico Al Bano Carrisi, che gli consigliò degli specialisti. Come riportava Sussidiario.net, Cutugno disse: “Sono un miracolato, quindi oggi me la godo la vita. Me la godo, la vita è un dono di Dio”.

La vita e il successo de L’Italiano

Nato a Fosdinovo (Massa Carrara) nel 1943, dopo l’esperienza con gli Albatros Toto Cutugno pubblicò il suo primo singolo da solista nel 1976, Come Ieri, Come Oggi, Come Sempre e il suo primo successo arrivò nel 1980 con il singolo Solo Noi.

Ancora oggi il suo brano più rappresentativo è L’Italiano, presentato al Festival di Sanremo 1983 dove si classificò al quinto posto. Il brano vinceva in primo luogo per semplicità dell’arrangiamento: il canto era accompagnato da semplici accordi eseguiti alla chitarra acustica e un testo che elencava tutti gli stereotipi dell’italiano medio: “Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente”, ma allo stesso tempo fotografava l’attualità: “E un partigiano come presidente”, il tutto su una base a tratti malinconica ma che si rendeva perfetta per celebrare l’orgoglio patriottico.

Appresa la morte di Toto Cutugno, sono tanti i personaggi dello spettacolo che stanno che gli stanno rendendo omaggio, da Nina Zilli a Fabio Fazio.

