Ormai non c’è dubbio: Marracash si è fidanzato con Asia Pesenti, la nuova fiamma. Lo scoop è stato pubblicato dal periodico Chi che ha immortalato la coppia in vacanza a Pantelleria. Gli scatti sono inequivocabili: il rapper e la fashion designer si abbracciano e non nascondono la loro storia d’amore, consumata tra baci e abbracci e momenti di relax sulla spiaggia.

Un nuovo corso per la voce di Crazy Love dopo la fine della relazione con Elodie, una “fine” che tale non è mai stata fino a quando la Patrizi ha scoperto un nuovo amore. Ricordiamo, infatti, che a più riprese i due ex fidanzati hanno parlato di una relazione che andava ben oltre i canoni. In alcune occasioni Marracash e Elodie sono stati visti di nuovo insieme, con il rapper che compariva ad un concerto della cantante o sotto il suo appartamento a Milano.

Marracash e Asia Pesenti si sono concessi qualche giorno in un hotel esclusivo per trascorrere una vacanza romantica. Per il momento i diretti interessati non hanno commentato lo scoop.

Asia Pesenti è una fashion designer di 27 anni originaria della provincia di Bergamo, dove sua madre e i famigliari sono proprietari del ristorante La Trota di Laxolo (nella val Brembana). Sui social si fa chiamare Assa – scrive Chi – ma il suo cognome non è legato a quello di una ricca dinastia di industriali e imprenditori ben nota in Lombardia.

Per il momento non è dato sapere come si siano conosciuti i due, né da quanto sia iniziata la loro storia d’amore. Marracash, fidanzato con Asia Pesenti, sembra aver ritrovato una propria direzione dopo essere stato a lungo sotto i riflettori del gossip anche grazie alla copertina dell’ultimo disco Noi, Loro, Gli Altri in cui Elodie compariva tra i personaggi in copertina.

