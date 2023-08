La serata dedicata a Franco Battiato durante il Festival della Bellezza a Selinunte (Trapani) tiene banco da sabato 26 agosto. Il cantautore Marco Castoldi, in arte Morgan, ha inveito contro uno spettatore che gli avrebbe chiesto ripetutamente di eseguire una cover del Maestro, e tra gli insulti è comparso anche un “fro**o di me**a“. Per questo motivo l’artista brianzolo è stato accusato di omofobia. Tra i principali accusatori c’è Andrea Scanzi, che sulle sue pagine social ha attaccato pesantemente la voce di Altrove.

L’attacco di Andrea Scanzi

Scanzi usa con Morgan la massima latina: “Excusatio non petita, accusatio manifesta”, per dire che nel messaggio di scuse pubblicato da Castoldi sui social dopo le polemiche, ci sarebbe l’adagio usato da omofobi e razzisti per rendersi inattaccabili: “Non sono omofobo”, ha scritto infatti il cantautore.

Per Scanzi non basta: “Se non sei omofobo, non dici f***** come se fosse un insulto”. Questo, nella sostanza è il messaggio del giornalista. Morgan non è rimasto a guardare, e ha replicato sui suoi canali.

Morgan risponde ad Andrea Scanzi

In un nuovo video pubblicato su Instagram, è arrivata la replica. Così Morgan risponde ad Andrea Scanzi accusandolo, sostanzialmente, di diffamazione ma senza minacciare querela:

“Da anni parla di me con estremo disprezzo. Forse gli sono antipatico, ma è legittimo. Io dico questo, il giornalista può avere la libertà di esprimersi, però non è libero di insistere. Lui può fare una critica negativa su un disco, un concerto, ma non può ledere la mia persona. La diffamazione è rovinare la fama, la reputazione. Lui lo fa con ostinazione, lui ci tiene a convincere il pubblico che io non valgo come artista. Cioè, è il suo lavoro. Io non denuncio, per motivi legati al fatto che io non credo nei sistemi forzati, nelle punizioni. Io credo nel dialogo e nella ragione. Se ad Andrea Scanzi non piaccio, non può avere interesse a convincere il pubblico che io non valgo niente. Non è questione di personaggio pubblico. Per un personaggio pubblico, il suo datore di lavoro è il pubblico. È come andare da un datore di lavoro per convincerlo a licenziare un dipendente che ti sta antipatico. Andrea Scanzi, questo non è civile. Mi sembri ossessionato da questa cosa. Sei liberissimo di non ascoltare la mia musica, ma poi non parli della mia musica se non la conosci. Tu hai milioni di follower, benissimo, è scorretto che tu a tutta questa gente continui a ossessionarla dicendo che io non valgo nulla. Anche soltanto se riesci a convincere due persone è sbagliato. Non si fa, Andrea. Devi metterti in testa che è immaturo. Ce l’hai su con me? Mi dispiace, non posso farci nulla, ma ciò non ti autorizza a diffamare. Basta fare questi video, per favore. Non conosci i miei dischi. Battiato e Fossati, che conosci benissimo, ti hanno parlato bene di me. Tu che diritto hai di dire che io non valgo niente? Non sono figlio d’arte, non mi sono venduto. Devi smettere di avere questo interesse a disprezzarmi. Quando uscirà il disco parlane male, ma quando esce il disco però, poi basta. Metti la testa a posto!“.

La replica di Marracash

“Andate a un concerto di Fedez, andate da Marracash!”, per questa frase il rapper di Barona non è rimasto in silenzio. Sulle sue storie Instagram, infatti, è comparsa la replica:

“Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più”.

A questo punto manca la replica di Fedez, ma l’equilibrio è delicato dal momento che con Morgan dovrà dividere il tavolo dei giudici a X Factor 2023.

