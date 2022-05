Tra Marracash ed Elodie non è mai finita. Il sospetto c’è sempre stato ma trova conferma nelle parole del rapper in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera. Marracash – stasera ospite a Le Iene – ha parlato anche del rapporto con la cantante con la quale ha condiviso una parte della propria vita.

Una storia da non accantonare, quella tra lui ed Elodie Di Patrizi, destinata a trasformarsi ma a restare nel presente. L’amore forse non c’è più ma è rimasta una relazione che non ammette confini e non accetta etichette semplicistiche.

Così, nel corso dell’intervista con Il Corriere della Sera, Marracash spiega che il rapporto tra lui ed Elodie esiste ma è difficile da spiegare a chi è abituato ad etichettare tutto. Non si tratta di una relazione destinata ad occupare caselle predefinite ma ad andare oltre.

Il bene c’è, conferma Marracash ma il loro rapporto non può essere incasellato.

“Il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene”, quelle le parole del King del rap al quotidiano italiano sul suo amore passato – e presente. Elodie ha infatti lacciato un segno indelebile nella sua vita e, archiviata la relazione amorosa così come la intendiamo tutti, tra i due il bene ha prevalso su ogni altra questione.

L’amore si è quindi trasformato ma non è mai finito al punto che il rapporto interpersonale tra Marracash ed Elodie esiste ancora, è solo cambiato. Un concetto molto difficile da spiegare a chi vive in caselle di stereotipi, ma molto chiaro ai diretti interessati che, pur non vivendo una tradizionale relazione, non si sono mai persi di vista, tutelando la bellezza di ciò che c’è stato, e che c’è ancora.