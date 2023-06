Esce Un Altro Mondo di Merk & Kremont, il nuovo singolo che vanta due ospiti d’eccezione: duettano con loro Tananai e Marracash.

Il duo di dj e producer multiplatino torna con un nuovo brano dal titolo insieme a due pezzi da 90 della musica italiana: uno è il King del rap, Marracash, l’altro il vincitore morale di Sanremo 2023, che in un solo anno ha dimostrato di saper ribaltare il risultato, passando da ultimo ad essere uno dei cantanti più apprezzati dell’edizione: Tananani.

Di recente ospitato anche da Tiziano Ferro, sul palco del concerto che ha tenuto alla Stadio San Siro di Milano, si può sicuramente dire che anche il 2023 – come il 2022 – è indubbiamente l’anno di Tananai.

Prossimamente, in radio, lo sentiremo nel singolo Un Altro Mondo di Merk & Kremont, co-protagonista con Marracash. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da giovedì 22 giugno e arriverà in radio il giorno seguente, venerdì 23 giugno.

Un Altro Mondo è un brano particolarmente importante per il duo di producer: si tratta infatti della prima canzone in assoluto di Merk & Kremont in linga italiana. Un Altro Mondo è una ballad elettronica e dirompente in cui le voci di Tananai e Marracash si rincorrono teletrasportandoci in un dance floor alla fine del mondo:

“Un Altro Mondo è il nostro primo brano in italiano, quindi non potevamo non coinvolgere due dei nostri artisti preferiti – Raccontano Merk & Kremont – Abbiamo ricreato le sonorità di un mondo rave e con l’aiuto di Marracash e Tananai abbiamo dipinto un immaginario distopico e romantico“.

