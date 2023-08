Appresa la notizia della morte di Toto Cutugno, sui social è il momento dei messaggi di cordoglio da parte degli artisti di ogni età. L’ultimo saluto social al cantautore de L’Italiano arriva dai colleghi di ogni genere, e alcuni di essi ne approfittano per pubblicare il ricordo di un’esperienza che li ha visti insieme al grande assente di oggi.

In tanti aspettavano un messaggio di Adriano Celentano. Il Molleggiato ha rotto il silenzio. Ricordiamo che proprio L’Italiano fu scritta da Toto Cutugno per lo stesso Celentano, che però rifiutò l’offerta. Oggi, 23 agosto, Celentano ci spiega il motivo e saluta l’amico scomparso a 80 anni.

“Eri e rimarrai un grande indimenticabile, ti voglio bene”, così si chiude il suo messaggio. Il Molleggiato racconta che Toto Cutugno gli propose di interpretare quel brano che “era davvero forte […] ma ciò che mi frenava era la frase più importante: ‘Sono un italiano vero'”. “Mi sembrava di volermi innalzare”, e per questo Celentano non si sentì in grado. Oggi scrive: “A volte la troppa scrupolosità si può trasformare in una ca**ata mondiale“.

“Nonostante tu l’abbia cantata come l’avrei cantata io, oggi, se la dovessi ricantare la canterei esattamente come l’hai cantata tu”, confessa Celentano. Anche Vasco Rossi si unisce al cordoglio, con una foto del cantautore scomparso e la scritta: “Addio Toto Cutugno”.

Pupo saluta Toto Cutugno ricordando “innumerevoli e indimenticabili momenti di spettacolo e di vita”, segue Jovanotti che mostra una foto ricordo di una tappa del Jova Beach Party che lo vide sul palco insieme a Brunori Sas e lo stesso cantautore, un momento che Cherubini descrive come “impossibile favoloso trio”.

Enrico Ruggeri scrive: “Sottovalutato dall’intelligencija radical-chic nostrana”, seguito da Frankie Hi-Nrg MC che ricorda:

“Eravamo entrambi in gara e lui non si è mai perso una mia prova di Rivoluzione, era sempre in prima fila per tutto il tempo e alla fine se ne andava, applaudendo. Una persona gentile e generosa, antica”.

Laura Pausini lo saluta così:

“Era un artista, un uomo e un italiano buono e gentile. Ho molti ricordi legati a lui e sono sinceramente dispiaciuta per la sua scomparsa”.

