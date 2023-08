Al via la prevendita dei biglietti per il concerto di James Blunt al Mediolanum Forum di Assago (Milano) nel 2024. L’artista tornerà in Italia per un unico grande appuntamento dal vivo in programma il prossimo 2 marzo.

James Blunt e la sua band suoneranno in Italia per un unico concerto che si terrà al Mediolanum Forum di Milano sabato 2 marzo 2024, in occasione del Who We Used To Be Tour per l’uscita dell’omonimo album, fuori il 27 ottobre.

“Non riesco a trovare le parole per dire quanto sono felice di tornare in tour nel 2024” dice James Blunt pensando al lungo tour che lo attende il prossimo anno. “Il mio nuovo album è stato incredibilmente divertente da scrivere e da registrare, e alcuni nuovi pezzi riusciranno senza dubbio a farvi tornare a ballare. Non vedo l’ora di lanciarmi su di voi nell’arena più vicina a voi”, prosegue il cantante che tornerà ufficialmente nei negozi di musica con il suo nuovo progetto discografico alla fine del mese di ottobre. Poi lo attende un tour internazionale che lo porterà dal vivo anche in Italia.

Biglietti per James Blunt al Mediolanum Forum di Assago

I biglietti per il concerto di James Blunt al Mediolanum Forum di Assago nel 2024 saranno disponibili in prevendita per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di martedì 29 agosto. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente sul sito www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 10.00 di venerdì 1°settembre sui circuiti di prevendita autorizzati: www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Prezzi a breve disponibili.