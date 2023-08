Entro la fine del 2023, il produttore cinese dovrebbe lanciare in Cina l’attesissimo OnePlus 12, ovvero il nuovo top di gamma del colosso asiatico. L’annuncio globale sarà previsto per la fine del mese di gennaio 2024. Secondo gli ultimi render giunti in Rete, lo smartphone dovrebbe presentare un modulo fotografico posteriore di forma circolare, creato in partnership con Hasselblad, mentre ciò che si distingue sarà il modo in cui le fotocamere sono disposte. Sul retro dovremmo trovare un sensore principale Sony IMX989 grandangolare da 1 pollice e da 50MP, un ultra-grandangolare da 50MP ed un sensore periscopico da 64MP con zoom ottico 3X. Frontalmente, la fotocamera selfie dovrebbe essere da 32MP.

Quante alle ulteriori specifiche tecniche, si dice che sotto la scocca il device sarà dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3 octa-core (8 core) abbinato a 16GB di RAM LPDDR5X e 256GB di spazio di archiviazione UFS 4.0, oltre ad essere alimentato da una batteria da 5000mAh con ricarica rapida cablata a 100W e wireless a 50W. Il nuovo OnePlus 12 dovrebbe sfoggiare un display AMOLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Lato software, il nuovo top di gamma della società cinese lavorerà con l’interfaccia proprietaria Oxygen OS 14 basata sul sistema operativo Android 14.

Quanto alle altre caratteristiche, il dispositivo dovrebbe offrire un sensore per le impronte digitali integrato nel display, uno slider di notifica, resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IP e costruzione con materiali ‘premium’ (anche se è difficile pensare all’utilizzo di alluminio per telaio e vetro sia sul fronte che sul retro del device). Queste specifiche sono state confermate dal noto leaker ‘Yogesh Brar’‘: tuttavia, restiamo aggiornati per ulteriori dettagli in merito prima che il OnePlus 12 venga ufficialmente presentato.

