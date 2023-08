Il mondo del cinema è in lutto. Darren Kent è morto all’età di 36 anni. L’attore britannico è noto per i suoi ruoli in alcune serie TV di successo come “Il trono di spade”, “I miserabili” e “Green Fingers”.

Kent era affetto da diverse patologie come l’osteoporosi, l’artrite e una rarissima malattia della pelle. A dare l’annuncio è stata la sua agenzia, la Carey Dodd Associates, con un comunicato social in cui conferma che “Darren Kent si è spento pacificamente” a Londra, venerdì scorso. “I suoi genitori e il suo migliore amico erano al suo fianco – si legge nel post – I nostri pensieri e il nostro amore sono con la sua famiglia in questo momento difficile”.

Darren Kent è nato nell’Essex a Essex il 30 marzo 1987 e a inizio anni 2000 intraprende la carriera di attore che lo porta fino al ruolo nel Trono di Spade, in cui, in una memorabile scena nel finale della quarta stagione, nel 2014, ha vestito i panni di un pastore presentatosi al cospetto di Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) con in braccio il corpo carbonizzato della figlia, vittima della forza distruttiva dei draghi. Ha avuto altri ruoli televisivi in “EastEnders”, “I miserabili” della Bbc e nella recente serie “Malpractice”.

Al cinema ha recitato in “Mirrors” (2008), “Snow White and the Huntsman” (2012), “My Feral Heart” (2016), “The Little Stranger” (2018), “Jeepers Creepers: Reborn” (2022) e “Love Without Walls” (2023).

Nel 2012 Kent ha vinto il premio come miglior attore ai Van d’Or Independent Film Awards per il suo ruolo in “Sunny Boy”.

