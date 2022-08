House of the Dragon, l’attesissima serie prequel de Il Trono di Spade, è stata appena rinnovata per una seconda stagione, in concomitanza col debutto su HBO Max, ma ha già perso un pezzo importante. Lo showrunner della serie, Miguel Sapochnik, si dimetterà dopo aver guidato il team creativo della prima stagione dello spin-off di Game of Thrones. Ad annunciarlo è Deadline.

Sapochnik ha dedicato tre anni ad House of the Dragon e ora passa il testimone al suo co-creatore Ryan Condal servire, che sarà unico showrunner per la seconda stagione. Condal continuerà a lavorare a stretto contatto con il co-creatore della serie, l’autore del romanzo omonimo George RR Martin, e il resto del team di produzione. Confermate alla produzione esecutiva Sara Hess e Jocelyn Diaz, insieme a Vince Gerardis. Inoltre, sempre Deadline fa sapere che Alan Taylor, un veterano di Game of Thrones, si unirà al team come regista e produttore esecutivo della seconda stagione dello show, confermata poco dopo il debutto mondiale.

Sapochnik rimarrà come produttore esecutivo di House of the Dragon per tutta la durata della serie drammatica fantasy, ma nel frattempo si dedicherà ad altri progetti per HBO, come ha confermato con una nota.

Lavorare nell’universo di GOT negli ultimi anni è stato un onore e un privilegio, specialmente trascorrendo gli ultimi due con lo straordinario cast e la troupe di House of the Dragon. Sono così orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato con la prima stagione e sono felicissimo della reazione entusiasta dei nostri spettatori. È stato incredibilmente difficile decidere di andare avanti, ma so che è la scelta giusta per me, personalmente e professionalmente. Mentre lo faccio, però, sono profondamente confortato nel sapere che Alan si unirà alla serie. È qualcuno che conosco e rispetto da molto tempo, e credo che questa preziosa serie non potrebbe essere in mani più sicure. Sono così felice di continuare a far parte della famiglia HBO e House of the Dragon e, naturalmente, auguro a Ryan e al suo team il successo e tutto il meglio per la seconda stagione e oltre.

HBO ha elogiato il lavoro “sorprendente” di Sapochnik su House of the Dragon, senza il quale la serie non avrebbe visto la luce così com’è. Intanto Taylor ha annunciato con entusiasmo il suo rientro nell’universo del Trono di Spade: “Ritornare a Westeros sarà un’impresa enorme e non vedo l’ora di affrontare la sfida“.

