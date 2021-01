La fine del Trono di Spade sembra essersi lasciata alle spalle qualcosa di più di una semplice scia di polemiche. Dopo il dietrofront alla produzione dello spin-off Bloodmoon con Naomi Watts, l’ordine e l’avvio delle riprese del prequel House of the Dragon e un nuovo, potenziale adattamento della raccolta di novelle Tales of Dunk & Egg di George R.R. Martin, ecco che giunge notizia di un nuovo progetto in fase preliminare di sviluppo.

Si tratta della prima serie animata dell’universo di Game of Thrones, di cui la testata Deadline non fornisce però particolari dettagli. Per quanto si dica che la serie è ancora in fase embrionale, non è stato comunicato alcun dettaglio riguardo le sue premesse narrative o i creativi coinvolti, e si aspettano ancora i commenti ufficiali di HBO Max.

Fin dalla conclusione del Trono di Spade nel 2019 è parso evidente come HBO fosse interessata a mantenere viva la passione dei fan per una serie dal successo senza precedenti, ma nel corso dei mesi si sono susseguiti sviluppi decisamente imprevedibili, come la cancellazione di Bloodmoon a un passo dall’avvio delle riprese. Secondo gli addetti ai lavori, il fatto che questa possibile serie animata sia in sviluppo per HBO Max e non per HBO lascerebbe intendere che WarnerMedia ha in mente di dar vita a un vero e proprio franchise da sviluppare su più piattaforme contemporaneamente.

L’obiettivo, dunque, sarebbe avere in onda e in streaming diverse serie legate all’universo del Trono di Spade. La prima a vedere la luce dovrebbe essere proprio House of the Dragon, di cui a dicembre sono stati svelati concept art, inizio delle riprese e cast, e che si ispirerà alla trama di Fire & Blood – Fuoco e Sangue il titolo italiano – di George R.R. Martin e indagherà i trascorsi di Casa Targaryen, assicurando nuova centralità ai draghi.

Tales of Dunk & Egg dovrebbe seguire a ruota. Ispirata a una raccolta edita in Italia con il titolo Il Cavaliere dei Sette Regni, comprende tre novelle ambientate nel mondo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco e incentrate sulle avventure di Dunk, un cavaliere errante, ed Egg, futuro re Aegon V della casa Targaryen, e si svolgono novant’anni prima degli avvenimenti immortalati nella prima stagione di Game of Thrones.