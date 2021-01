Il desiderio di espandere l’universo televisivo del Trono di Spade non accenna a placarsi. Variety dà notizia dello sviluppo di Tales of Dunk and Egg, nuovo prequel della serie HBO ispirata agli eventi delle omonime novelle fantasy di George R.R. Martin.

Pubblicate in Italia in un volume dal titolo Il Cavaliere dei Sette Regni, le tre novelle sono ambientate nel mondo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Gli eventi narrati riguardano Dunk, un cavaliere errante, ed Egg, futuro re Aegon V della casa Targaryen, e si svolgono novant’anni prima degli avvenimenti immortalati nella prima stagione di Game of Thrones.

Tales of Dunk and Egg è una serie ancora aperta. I volumi pubblicati finora sono tre: Il Cavalire Errante (The Hedge Knight, 1998), La Spada Giurata (The Sworn Sword, 2003) e Il Cavaliere Misterioso (The Mystery Knight, 2010), raccolti per la prima volta in A Knight of the Seven Kingdoms nel 2015.

Alla notizia dell’adattamento televisivo di Tales of Dunk and Egg non è ancora seguito alcun commento ufficiale da parte di HBO o degli agenti di George R.R. Martin, né è stato reso noto chi sia coinvolto nel progetto. Quel che è certo è che il nuovo prequel è ancora in una fase preliminare di sviluppo, e non è ancora detto che riesca a guadagnarsi l’ordine per un’intera stagione. Nel peggiore dei casi potrebbe essere scartato com’è avvenuto nel 2019 per Bloodmoon, il prequel sceneggiato da Jane Goldman e di cui sarebbe dovuta essere protagonista Naomi Watts.

Se invece supererà questa prima fase di sviluppo, Tales of Dunk and Egg seguirà House of the Dragon, affidato a Ryan Condal, cocreatore della serie originale insieme a George R.R. Martin, e Miguel Sapochnik, già regista di svariati episodi e fortemente critico delle scelte creative di Benioff e Weiss per Game of Thrones 8.

House of the Dragon, di cui a dicembre sono stati svelati concept art, inizio delle riprese e cast, si ispirerà alla trama di Fire & Blood – Fuoco e Sangue il titolo italiano – di George R.R. Martin e indagherà i trascorsi di Casa Targaryen, assicurando nuova centralità ai draghi. L’obiettivo della produzione è far arrivare il prequel sugli schermi entro il 2022.

I nostalgici di Game of Thrones – e chiunque aspetti con ansia la pubblicazione di Winds of Winter – può consolarsi con Fire Cannot Kill a Dragon, una sorta di libro-verità in cui si raccontano tutti i retroscena della serie e in cui, secondo lo stesso Martin, è racchiuso tutto ciò che avremmo sempre voluto sapere sul Trono di Spade.

Chi vuole continuare a seguire gli sforzi creativi di Benioff e Weiss, invece, può tenere d’occhio lo sviluppo dei loro nuovi progetti per Netflix. Il primo, The Chair, è una dramedy creata da Amanda Peet e interpretata da Sandra Oh e Jay Duplass; il secondo, Il Problema dei Tre Corpi, è l’adattamento della trilogia fantascientifica firmata dall’acclamato autore cinese Liu Cixin; il terzo, infine, è l’adattamento di The Overstory – Il Sussurro del Mondo, romanzo di Richard Powers vincitore del Premio Pulitzer per la narrativa nel 2019.