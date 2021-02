Rose Leslie e Kit Harington sono diventati genitori: l’attrice del Trono di Spade ha messo al mondo il suo primo figlio, nato dal matrimonio col collega, ma la coppia ha mantenuto il massimo riserbo sul lieto evento.

La conferma è arrivata con una foto scattata a Londra, che ritrae Rose Leslie e Kit Harington mentre fanno commissioni portando in giro il neonato: lo scatto è apparso su Page Six ed è stata la prima conferma della nascita.

Inoltre un rappresentante della coppia ha confermato a E! News la notizia che Rose Leslie e Kit Harington hanno accolto il loro primo figlio e sono “molto, molto felici“.

Rose Leslie e Kit Harington, entrambi 34 anni, avevano confermato la gravidanza lo scorso settembre, quando l’attrice ha posato col pancione per la rivista britannica Make Magazine. Kit Harington aveva dichiarato in precedenza di sperare di diventare padre e che la paternità sarebbe stata il suo “lavoro più importante” nella vita.

Galeotto fu il set del Trono di Spade per Rose Leslie e Kit Harington, legati da una lunga frequentazione che tra tira e molla dura dal 2012: in un’intervista del 2016 a Vogue Italia, Harington rivelò di essersi innamorato della collega mentre entrambi stavano girando gli episodi della seconda stagione in Islanda, complice il romanticismo dell’aurora boreale. L’annuncio del fidanzamento, a settembre 2017, era arrivato alla vecchia maniera, in modo molto british, attraverso un annuncio sul Times. Nel 2018 le due star di Game of Thrones – interpreti di Jon Snow e la sua amante Ygritte nel fantasy HBO – si sono sposate in Scozia con una cerimonia molto intima e romantica.

Ora, dopo quasi dieci anni dall’inizio della loro storia, è arrivato il primo bebè per Rose Leslie e Kit Harington: un lieto evento di cui peraltro non si sa nulla, né il sesso né il nome della new entry in famiglia.