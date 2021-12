Povia positivo al Covid. Questa la notizia riportata da Genova24 dietro comunicato di Giustizia Sociale, l’organizzazione che per la giornata di ieri – sabato 11 dicembre – aveva indetto una manifestazione di protesta contro il green pass nel capoluogo ligure. La comunicazione è arrivata dallo stesso cantautore allo staff di Giustizia Sociale. Una delle referenti ha rivelato di aver sentito l’artista al telefono.

Per questo motivo Povia non ha potuto presenziare al corteo, in occasione del quale era atteso con il suo intrattenimento musicale. “Sono positivo con carica bassa, sto bene”, ha riferito Giuseppe Povia allo staff di Giustizia Sociale, che aggiunge: “Lo abbiamo sentito, non era in formissima ma siamo tranquilli”.

Povia fa spesso parlare di sé per le sue posizioni contro il vaccino anti Covid e contro il green pass. A più riprese il cantautore ha precisato di non essere un no-vax, bensì un “NoCovid19Vax” in quanto “i vaccini nella vita li abbiamo fatti”. In numerosi video, infatti, Povia specifica di essersi in precedenza vaccinato contro la meningite.

Per il momento sui social non ha rilasciato dichiarazioni. Tuttavia, ha replicato ad alcuni lanci di stampa su una sua esclusione dal Festival di Sanremo 2022: “Scemenze”, ha commentato, per poi precisare di non aver più mandato candidature per la kermesse da anni. Ancora, sui social respinge le accuse di omofobia, populismo e appoggio al fascismo. Per questo consiglia l’ascolto del suo brano La Terminologia Dei Bimbimin*ia che appunto aveva scritto per Sanremo: “Immaginate il boato nel Festival dei governi tecnici”.

Delle condizioni di salute di Povia positivo al Covid si sa veramente poco, a parte le dichiarazioni rilasciate da lui stesso allo staff di Giustizia Sociale: per il momento l’artista ha scelto il silenzio social, ma è probabile che presto si rivolgerà ai suoi follower per rassicurarli ed evitare possibili speculazioni sul contagio.

