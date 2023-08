Nome: Jori

Cognome: Delli

Anno di nascita: 1995

Città: Mestre

Piattaforme: Instagram

Categoria: Influencer e modella

Chi è Jori Delli

Jori Delli è una giovane modella e influencer di origini albanesi, nata a Mestre nel 1995 e cresciuta a Quarto d’Altino, in provincia di Venezia.

Attualmente vive a Torino, dove si è laureata in Ingegneria Gestionale. Jori Delli ha iniziato la sua carriera come modella partecipando a diversi concorsi di bellezza, tra cui Miss Grande Fratelli Vip in Albania. Ha poi debuttato in televisione come una delle ragazze del privè di Sportitalia, il programma dedicato al calciomercato condotto da Michele Criscitiello.

In questa veste, Jori Delli ha avuto l’occasione di incontrare alcuni dei più grandi campioni del calcio mondiale, come Cristiano Ronaldo e Neymar, con cui ha girato uno spot pubblicitario nel 2019. Jori Delli è molto seguita sui social network, in particolare su Instagram, dove conta oltre 500 mila follower.

Tra i suoi ammiratori ci sono anche molti calciatori famosi, come Radja Nainggolan, Andrea Petagna e Gianluca Scamacca.

Vita privata

In passato Jori Delli ha avuto una relazione con Simone Camolese, figlio dell’ex allenatore Giancarlo Camolese. Tra le sue confessioni, la modella e influencer ha raccontato di aver tentato un flirt con Zac Efron ma di non essere mai riuscita nell’intento. Da mesi è di nuovo al centro del gossip per una sospetta relazione con il cantante reggaeton Fred De Palma.

Da giorni l’artista ha incuriosito i follower pubblicando le foto di due mani che si tengono amorevolmente, facendo di nuovo scattare il totonomi sull’identità della sua nuova fiamma, ma tutti concordano sul fatto che si tratterebbe proprio di Jori Delli dal momento che i diretti interessati non hanno smentito né confermato la notizia.

